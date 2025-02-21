В пятницу, 21 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Польши встречались команды Ракув и Гурник Забже. В стартовом составе хозяев на поле вышел украинец Владислав Кочергин, пишет 24 Канал.

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Победный гол Кочергина

Поединок имел важное турнирное значение для "красно-синих". В случае успеха Ракув выходил на первое место в турнирной таблице.

Тем приятнее, что победу хозяевам поля принес украинский полузащитник Владислав Кочергин. На 45+1 минуте матча кандидат в сборную Украины получил мяч в середине поля. Полузащитник совершил скоростной рывок на левый фланг, а затем сместился в центр и из-за пределов штрафной площадки положил мяч в нижний угол ворот.

Видео гола Кочергина

Этот гол стал единственным в матче и принес победу Ракуву. Команда Владислава Кочергина набрала 43 балла в 22 матчах и захватила лидерство в Экстраклясе.

В текущем сезоне Кочергин сыграл за Ракув 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Отметим, что у полузащитника 30 июня завершается контракт с польским клубом. Портал Transfermarkt оценивает Владислава в 2 миллиона евро.