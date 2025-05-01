"Змусить знову капітулювати": український тренер назвав фаворита реваншу Усик – Дюбуа

Український тренер Дмитро Сосновський висловив свою думку щодо реваншу Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Наставник назвав свого фаворита на майбутній бій.

Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".

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Кого фаворитом обрав Сосновський

Тренер вважає, що Олександр Усик скористається своїми фізичними перевагами знову, пише 24 канал з посиланням на Sport.ua.

Олександр знову постарається скористатися своїми чеснотами. Намагатиметься діяти на випередження, пришвидшувати темп, дошкуляти супернику серіями ударів й зрештою, в другій половині бою змусить Дюбуа знову капітулювати,

– сказав Дмитро Сосновський.

Він також додав, що клас Усика – вищий й це позначиться на перебігу подій в рингу. Зокрема він вважає, що українець вивчив слабкі місця "Динаміта".

Відзначимо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді.