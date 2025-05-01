Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".

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Кого фаворитом выбрал Сосновский

Тренер считает, что Александр Усик воспользуется своими физическими преимуществами снова, пишет 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Александр снова постарается воспользоваться своими достоинствами. Постарается действовать на опережение, ускорять темп, донимать соперника сериями ударов и в конце концов, во второй половине боя заставит Дюбуа снова капитулировать,

– сказал Дмитрий Сосновский.

Он также добавил, что класс Усика – выше и это скажется на ходе событий в ринге. В частности он считает, что украинец изучил слабые места "Динамита".

Отметим, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде.