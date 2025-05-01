Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде.

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Что сказал Усик Дюбуа

После победы над британцем украинец пошел в его и угол и сказал ему несколько слов. Как оказалось, слова Усика слишком сильно зацепили Даниэля и он припоминает их по сей день.

Это не плохо. Это бокс, это не балет. Это не танцы. Даниэль, ты молод. Ты можешь. Ты можешь мечтать. Чувак, расслабься. Чувак, это бокс. Это жесткий спорт,

– сказал Александр Усик в первом бою.

Слова украинца: смотрите видео

"Динамит" после новостей о реванше высказался относительно слов Александра Усика в первом бою, пишет 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

"Разговаривал со мной свысока, будто я какой-то мальчишка, а он – такой весь с опытом, поучил меня всему. Поэтому я не могу дождаться момента, когда все исправлю и, знаешь, оставлю последнее слово за собой. Вот увидишь", – сказал Даниэль Дюбуа.

Отметим, что реванш между боксерами состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".