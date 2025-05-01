Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".

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Что сказал Маккензи о реванше

Боксер считает, что не стоило так поступать с Паркером. Он сказал, что это бизнес-решение, а не боксерское, пишет 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Если бы Паркер был популярным, то его бой бы состоялся, но он не популярнее Дюбуа. Я уверен, что бой Усика и Дюбуа состоится. Это логичный бой между двумя чемпионами. Лучший дерется с лучшим и сейчас так оно и есть,

– сказал Дюк Маккензи.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года.

Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.