Манчестер Сіті розглядає зірку Барселони на заміну Де Брюйне

Манчестер Сіті може підписати гравця Барселони. У ньому розглядають заміну Кевіну Де Брюйне.

Раніше стало відомо, що Кевін Де Брюйне покине Манчестер Сіті наприкінці сезону-2024/2025. Клуб вже шукає кандидатів на заміну атакувального півзахисника.

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Кого хоче підписати Гвардіола

Манчестер Сіті хоче підписати Дані Ольмо на заміну Кевіну Де Брюйне, пише 24 канал з посиланням на Fichajes.

Трансфер може обійтися "містянам" у 50 мільйонів фунтів – суму, яку клуб готовий заплатити.

Гвардіола, який ще під час виступів Ольмо в німецькій Бундеслізі високо оцінював його гру, переконаний, що іспанець ідеально підійде до його тактичної схеми. Завдяки своїй універсальності, умінню ефективно діяти як у центрі поля, так і на флангах, Ольмо виглядає дуже привабливим варіантом для підсилення команди. У разі успішного завершення переговорів, перехід може відбутися вже найближчим часом.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Дані Ольмо зіграв 28 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 5 результативних передач.

Відзначимо, що наразі Манчестер Сіті посідає 5-ту позицій в турнірній таблиці чемпіонату Англії.