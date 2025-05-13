Ф'юрі лаконічно назвав найкращого боксера в історії

Британський боксер Тайсон Ф'юрі прокоментував, кого вважає найкращим боксером в історії. Його відповідь здивувала багатьох шанувальників.

У січні 2023 року Тайсон Ф'юрі завершив кар'єру. Боксер вирішив, що хоче провести час зі своєю сім'єю і відпочити від боксу.

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Хто найкращий боксер на думку Ф'юрі

"Циганський король"обрав цікавого кандидата на звання найкращого боксера в історії боксу, пише 24 канал з посиланням на talkSPORT.

Я повинен сказати, що я є найкращим боксером в історії,

– сказав британський боксер.

Довідка. В останніх двох боях у кар'єрі "Циганський король" програв Олександру Усику.

Нагадаємо, що після другої поразки від українця з'явилися чутки, що "Циганський король" проведе бій проти Ентоні Джошуа або Володимира Кличка. Зокрема багато хто говорить, що британський боксер ще не остаточно завершив кар'єру та незабаром повернеться на ринг.