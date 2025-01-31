Ексчемпіон світу назвав найкращого супертяжа після Усика

Колишній чемпіон світу у крузервейті Тоні Беллью назвав найкращого супертяжа після Олександра Усика. Ним став один з колишніх суперників українця.

В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів.

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Кого обрав Беллью як найкращого супертяжа

Боксер назвав двох представників, яких вважає видатними боксерами, пише 24 канал з посиланням на Fightlens.

Я вважаю Усика та Ф'юрі видатними боксерами. Тайсон повернеться ще на ринг, якщо він цього захоче. І так, я думаю, що він другий найкращий супертяж у світі,

– зазначив Тоні Беллью.

Довідка. Олександр Усик у майбутньому може провести другий бій з Даніелем Дюбуа, який кинув виклик українцю щодо реваншу.

Нагадаємо, що 13 січня Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри попри чутки про те, що він має зустрітися на ринг з Ентоні Джошуа або навіть Володимиром Кличком.