Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо заговорив про майбутнє Андрія Луніна у команді. Іспанський наставник "вершкових" розповів, коли український голкіпер матиме шанс на ігровий тонус у поточному сезоні-2025/2026.

Не виключено, що Андрій Лунін не отримає ігрової практики до кінця 2025 року, якщо Тібо Куртуа буде у формі та не зазнає травми. Хабі Алонсо розповів, у якому ж тоді матчі може стати у ворота українець, пише 24 Канал із посиланням на Bernabéu Digital.

Дивіться також Смачно пробив у дев'ятку: Ванат відзначився другим голом за Жирону

Коли Лунін може зіграти перший матч у сезоні?

Ймовірно, Лунін вперше вийде у старті на матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Але цей поєдинок відбудеться лише у січні 2026 року. Саме у цьому кубковому турнірі в Андрія найбільше ігрового часу.

До слова. У рамках Кубка Короля Лунін сумарно провів 14 матчів за Реал (5 "сухих ігор" та 19 пропущених голів).

Наставник мадридського клубу у коментарі офіційному сайту Реалу запевнив, що Луніну потрібно завжди бути готовим, бо може трапитись травма чи будь-яка інша ситуація.

Потрібно почуватися готовим. У нас є чудовий воротар в особі Куртуа, але Лунін довів свою спроможність і також готовий. Подивимося, як складеться ситуація у турнірах. У грудні ми стартуємо в Кубку Іспанії. Подивимося, яке рішення ми приймемо. Лунін має почуватися готовим, навіть якщо досі не грав,

– сказав Алонсо.

Що відомо про статистику Луніна у Реалі?

Сумарно провів у футболці мадридського гранда 62 матчі, у яких пропустив 70 голів та 22 гри відіграв на нуль.

У минулому сезоні-2024/2025 Лунін зіграв за Реал 14 поєдинків – 19 пропущених голів та у 6-ти матчах залишив свої володіння "на замку".

Контракт голкіпера збірної України із Реалом розрахований до кінця червня 2030-го.

Реал після 7-ми турів йде другим у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 18 балів. А це лише на один пункт менше, аніж у поточного лідера сезону Барселони (19 очок). 4 жовтня мадридський клуб зіграє домашню гру проти Вільярреала (початок – о 22:00 за Києвом).