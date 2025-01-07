Денис Берінчик повертається на ринг: українець зійдеться з непереможним американцем у Нью-Йорку

Відомий український боксер проведе свій перший захист поясу WBA у легкій вазі. Опонентом Берінчика стане амбітний і відносно молодий боксер зі США.

Наприкінці грудня Олександр Усик вдруге за рік здолав Тайсона Ф'юрі. Це залишило українця чемпіоном WBA, WBC і WBO у надважкій вазі.

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Повернення Берінчика

Інший український топ-боксер Денис Берінчик вже скоро планує вийти на ринг. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Top Rank, свій наступний поєдинок уродженець Луганщини проведе вже у лютому.

Суперником Берінчика стане 25-річний американець Кейшон Девіс. Бій стане першим захистом титулу WBO у легкій вазі для Дениса. Його він здобув у травні минулого року в поєдинку проти Еммануеля Наваретте.

Зустріч відбудеться 13 лютого в Нью-Йорку на культовій арені "Madison Square Garden". Відзначимо, що бій проти Наваретте був для Берінчика єдиним у 2024 році.

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Українець досі не знає смаку поразок у професійній кар'єрі – 19 перемог у 19 матчах (дев'ять з них – нокаутом). Що стосується Девіса, то він також поки є непереможним боксером.

Кейшон виграв всі свої 12 боїв (нокаутом – 8). Останній свій поєдинок уродженець Вірджінії виграв у листопаді 2024 року, нокаутувавши Густаво Лемоса у другому раунді. Це дозволило Девісу стати володарем поясу IBF Inter-Continental у легкій вазі.