Відомий промоутер назвав терміни повернення Джошуа до тренувань

Британський промоутер Едді Хірн сказав, коли Ентоні Джошуа повернеться до тренувань. Це може статися вже найближчим часом.

В ніч на 22 вересня відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Ей-Джей поступився опоненту нокаутом.

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Коли Джошуа повернеться до тренувань

Промоутер зазначив, що боксер досить розслаблений, але, чесно кажучи, я думаю, що єдині бої, які дійсно цікавлять його, це Дюбуа та Тайсон Ф’юрі.

Це не означає, що він не буде битися з кимось ще. Але він уже побив Джозефа Паркера, хоча у Паркера чудова серія. Але Агіт Кабаєл має відмінну серію. Джошуа не зможе знову бити чи нормально тренуватися протягом восьми-десяти тижнів,

– сказав Едді Хірн.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа мали зустрітися в реванші, однак Ей-Джей отримав травму під час тренувань.