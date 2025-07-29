Олександр Усик близький до завершення кар'єри. В останньому бою український боксер здолав Даніеля Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Перед реваншем Олександр Усик говорив, що планує провести два поєдинки у боксі. Вочевидь, Король хевівейту має ще бодай один раз з'явитись у ринзі, повідомляє 24 канал.

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З ким битиметься Усик після Дюбуа?

Олександр Усик має декілька варіантів щодо наступного бою. Український боксер володіє є абсолютним чемпіоном світу та володіє чотирма головними поясами у хевівейті – WBO, WBC, WBA та IBF.

Всесвітня боксерська організація після перемоги над Даніелем Дюбуа зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу. Таким чином український боксер повинен битись проти Джозефа Паркера, який є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.

Боксери мають 30 днів задля того, щоб домовитись про проведення поєдинку або підписати угоду. Проте Олександр Усик може втратити статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Український боксер може відмовитись від титулу WBO задля проведення третього бою проти Тайсона Ф'юрі. Раніше "Циганський король" анонсував трилогію проти Короля хевівейту у 2026 році.

До слова. Олександр Усик двічі бився проти Тайсона Ф'юрі у 2024 році. У обох поєдинках український боксер здолав "Циганського короля" – роздільним та одноголосним рішенням суддів, відповідно.

Зазначимо, що Олександр Усик говорив, що може провести бій з Джейком Полом у майбутньому. Український чемпіон навіть провів битву поглядів з американським блогером після реваншу проти Даніеля Дюбуа.

Ймовірно, Олександр Усик проведе наступний бій у професійному ринзі навесні або влітку 2026 року. Інформація стосовно майбутнього суперника Короля хевівейту з'явиться пізніше.