Коли Мудрик може зіграти перший матч: на футболіста Челсі очікують в Азії

Український футболіст Михайло Мудрик отримав зняття допінгової дискваліфікації. Тепер 25-річний вінгер Челсі може зіграти за англійську команду.

У п’ятницю, 31 липня, стало відомо, що термін перебування Михайла поза футболом завершився. 24 Канал розповідає, коли українця можна очікувати на футбольному полі.

Що відомо про продовження кар’єри Мудрика

Наразі він залишається футболістом Челсі. Попри навантаження на багатьох футболістів під час недавнього чемпіонату світу, клуб зі столиці Лондона наразі проводить азійське турне.

Після матчу проти Тоттенгема у Сіднеї, який відбудеться 1 липня, клуб вирушить у Гонконг. Там, 5 липня о 14.30 за київським часом англійці зіграють проти італійського Ювентуса.

Наразі Челсі не підтверджував і не спростовував інформацію, що українець зіграє, але така імовірність є. Його появу з клубом очікують саме у Гонконгу.

Натомість інсайдер Фабрісіо Романо у власному ютуб-каналі розповів, що найближчими тижнями у Челсі хочуть оцінити фізичну форму Мудрика. За результатами цієї оцінки буде ухвалено рішення, він залишиться чи піде в оренду.

Якщо Мудрик розпочне сезон у Челсі, то його другим дебютом може стати матч першого туру нового сезону АПЛ. Відомо, що 24 серпня "пенсіонери" завітають на виїзд до Фулгема.

У разі оренди офіційне повернення Михайла залежатиме від календаря та рішень тренерського штабу його наступної команди.

Як довго Михайло був без футболу

Нагадаємо, востаннє Мудрик виходив на поле в офіційних матчах наприкінці 2024 року. Через антидопінгове розслідування він був відсторонений від участі в поєдинках, а його майбутнє тривалий час залишалося невизначеним.

Михайло виходив на поле в офіційних матчах на поле ще 28 листопада 2024 року. Тоді у рамках Ліги конференцій Челсі здолав німецький Гайденгайм – 2:0. Українець відіграв увесь матч та відзначився голом.