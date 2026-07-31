Коли Мудрик може зіграти перший матч

Михайло Мудрик уже найближчим часом повернеться до тренувань із Челсі. Українець може провести перший офіційний матч уже в серпні.

Лондонський клуб офіційно завершив антидопінгову справу українського вінгера, відкривши йому шлях до повернення на поле. Найближчими днями футболіст приєднається до команди та розпочне підготовку до нового сезону, передає 24 Канал.

Коли Мудрик зіграє за Челсі

Після завершення всіх юридичних процедур Михайло Мудрик повертається до повноцінної роботи в складі Челсі. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, українець приєднається до команди вже під час тренувального збору в Гонконзі.

Попереду на "синіх" чекає насичена передсезонна програма в Азії та Австралії. Команда Хабі Алонсо проведе три контрольні поєдинки: 1 серпня зустрінеться з Тоттенгемом, 5 серпня – з Ювентусом, а 8 серпня – з Міланом.

Саме ці матчі теоретично можуть допомогти Мудрику набрати ігрові кондиції після тривалої відсутності. Якщо українець встигне повернути оптимальну форму та переконає тренерський штаб, він може потрапити до заявки вже на старт чемпіонату Англії.

Ймовірно, перший офіційний матч після повернення Мудрик здатен провести 24 серпня, коли Челсі розпочне новий сезон англійської Прем'єр-ліги домашнім поєдинком проти Фулгема.

Повернення до збірної України також не за горами

Відновлення ігрової практики може відкрити Мудрику шлях і до національної команди України. Якщо він регулярно виходитиме на поле в складі Челсі, Андреа Мальдера знову зможе розраховувати на одного з найталановитіших вінгерів країни.

Перший офіційний шанс повернутися до лав "синьо-жовтих" може з'явитися вже 25 вересня. Саме цього дня збірна України проведе стартовий матч нового розіграшу Ліги націй.

Найближчі тижні стануть визначальними для Мудрика. Зокрема, щодо його повернення до основного складу Челсі та подальших перспектив у збірній України.