Усик близький до офіційного дебюту у футболі : коли боксер може зіграти за Полісся
- Олександр Усик може дебютувати за Полісся вже восени в 1/16 фіналу Кубка України.
- Боксер зіграє за "вовків", якщо суперником буде аматорська команда або представник Другої ліги.
Олександр Усик неодноразово заявляв, що мав мрію стати футболістом. Влітку 2023 року він наблизився до її здійснення, коли підписав контракт з житомирським Поліссям.
Видатний боксер чимало разів відвідував матчі своєї команди та тренувався з нею, але жодного разу так і не зіграв в офіційному матчі. Вже зовсім скоро це нарешті може статися, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.
Читайте також У ПСЖ провели розмову щодо взаємовідносин Забарного та Сафонова: чи залишить росіянин команду
За яких обставин і коли може дебютувати Усик?
Олександр Усик став найближчим за весь час до свого дебюту. Вперше вийти на футбольне поле у складі "вовків" він може в 1/16 фіналу Кубка України.
Проте для цього має скластися важлива умова. Боксер зіграє на цій стадії турніру за Полісся, якщо житомирському колективу пощастить з жеребкуванням і суперником стане аматорська команда або представник Другої ліги.
Довідка. Наразі невідомо, хто стане суперником Полісся, проте в першому колі Кубка України відбулося чимало сенсацій, що тільки підвищило шанс Усика дебютувати у футболі. Базовими датами проведення ігор 1/16 фіналу є 17 та 24 вересня.
Зазначимо, що наступний поєдинок "вовки" проведуть уже 28 серпня у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Суперником Полісся буде італійська Фіорентина, яка в першому очному протистоянні здобула перемогу з рахунком 3:0.