Ексдружина легенди Динамо потішила публіку розкішним образом – фото чарівної брюнетки

Колишня дружина легенди Динамо Артема Кравця викликала фурор у соціальних мережах. Ганна опублікувала світлину, яку гідно оцінили шанувальники.

Дівчина постійно тішить підписників новими публікаціями. Цього разу вона поділилась ефектним фото з відпочинку в Буковелі, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Ганни Кравець.

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Розкішна Ганна Кравець

Колишня дружина Артема Кравця опублікувала ефектне фото у дзеркалі. Чарівна брюнетка постала перед камерою у розкішному вигляді.

Для свого образу Ганна використала вишукану обтислу сукню, яка чудово підкреслює ідеальну фігуру дівчини.

Ганна Кравець поділилась новою світлиною / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Артем Кравець та Ганна одружились у 2010 році. У колишнього подружжя є двоє хлопчиків-близнять, які народились у 2017 році.