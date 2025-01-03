Марія Третяк має прекрасну модельну зовнішність, але не веде активно соціальні мережі. За інстаграмом ведучої УПЛ ТБ слідкує трохи більше, ніж три тисячі підписників.

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Гаряча Марія Третяк

Одна з найгарячіших українських ведучих в інстаграмі опублікувала допис в новорічну ніч. Дівчина влаштувала фотосесію у доволі відвертому образі, повідомляє 24 канал.

Марія Третяк зустріла 2025 рік у вишуканій чорній мінісукні, яка гармонійно підкреслює чарівну фігуру, а також довгі та стрункі ніжки ведучої УПЛ ТБ на фоні святкової ялинки.

Приваблива Марія засвітила також головний новорічний напій. Для свого розкішного образу панянка використала пляшку ігристого вікна.

Марія Третяк у відвертому образі / Фото з інстаграму ведучої

Зазначимо, що раніше Марія Третяк працювала фотографом в українських клубах. Серед них Олександрія, Кривбас та Чорноморець, які виступають в УПЛ.