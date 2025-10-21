У п'ятницю, 17 жовтня, стартував 14-й сезон найромантичнішого шоу країни "Холостяк". Однією з учасниць є білявка Дарія Зотова, яка хоче побудувати стосунки з холостяком і відомим актором Тарасом Цимбалюком.

Головний холостяк країни Тарас Цимбалюк був здивований приходу моделі, з якою був знайомий ще до проєкту. До участі у шоу ефектна білявка була у довготривалих стосунках з українським футболістом, пише 24 Канал.

З яким футболістом зустрічалась учасниця "Холостяка"?

Протягом двох років модель була разом з українським нападником словацького клубу Слован Братислава Миколою Кухаревичем.

Відзначимо, що новий сезон "Холостяка" анонсували ще у квітні, а вже у червні пара натякнула на розрив стосунків. Микола та Дарія видалили спільні фото та відписались одне від одного у соціальних мережах.

До цього закохані висвітлювали повну ідилію у своїх соцмережах. Пара частенько викладала спільний контент.

Після таких чуток про закінчення стосунків дівчина почала ще активніше ділитись відвертим фото та відео. Зотова має відмінну фігуру, якою гріх не похизуватись. Модель привертає увагу багатьох чоловіків, тому, не виключено, що це стало причиною розриву стосунків з футболістом.

Зотова закінчила стосунки з Кухаревичем і пішла на "Холостяк" / Фото з соцмереж колишньої пари

До слова. Микола Кухаревич – нападник Слована, за який виступає з липня 2025-го. Форвард має за своєю спиною досвід виступів за збірні України U-21 і U-23. В Україні грав у структурі луцької Волині та Руха.

Що відомо про перший випуск "Холостяк-14"?