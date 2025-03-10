Світоліна впевнено здолала американку та вперше за 3,5 роки вийшла в 1/8 турніру в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Еліна Світоліна 10 березня зіграла в матчі 1/16 фіналу турніру в Індіан-Веллсі. Її суперницею стала Даніель Коллінз з США.

Даніель Коллінз – Еліна Світоліна 0:2 (2:6, 4:6)

Українка вдало розпочала виступи на турнірі ще у першому колі, де перемогла американку Крюгер. Відтепер Світоліна боролася за довгоочікуваний вихід в 1/8 фіналу, пише 24 канал.

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Блискуча перемога українки

На початку першого сету тенісистки обмінялися геймами, однак за рахунку 2:2 Світоліна взяла 4 гейми поспіль, реалізувавши згодом сетпойнт.

Другу партію українка розпочала з шаленої переваги, взявши 4 гейми поспіль, проте незабаром Коллінз скоротила відставання. Попри це, Світоліна не здалася і виграла другий сет.

Довідка. До цього Еліна Світоліна і Даніель Коллінз вже двічі зустрічалися на корті. В обох випадках перемога була за американкою.

Відзначимо, що для української тенісистки це перший вихід у 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі за три з половиною роки. Востаннє вона пробивалася на цей етап змагань ще у 2021 році.