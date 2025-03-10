Світоліна впевнено здолала американку та вперше за 3,5 роки вийшла в 1/8 турніру в Індіан-Веллсі
- Еліна Світоліна перемогла Даніель Коллінз з рахунком 2:0 і вперше за 3,5 роки вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.
- Це був перший вихід Світоліної у 1/8 фіналу цього турніру з 2021 року.
Українська тенісистка Еліна Світоліна 10 березня зіграла в матчі 1/16 фіналу турніру в Індіан-Веллсі. Її суперницею стала Даніель Коллінз з США.
Даніель Коллінз – Еліна Світоліна 0:2 (2:6, 4:6)
Українка вдало розпочала виступи на турнірі ще у першому колі, де перемогла американку Крюгер. Відтепер Світоліна боролася за довгоочікуваний вихід в 1/8 фіналу, пише 24 канал.
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Блискуча перемога українки
На початку першого сету тенісистки обмінялися геймами, однак за рахунку 2:2 Світоліна взяла 4 гейми поспіль, реалізувавши згодом сетпойнт.
Другу партію українка розпочала з шаленої переваги, взявши 4 гейми поспіль, проте незабаром Коллінз скоротила відставання. Попри це, Світоліна не здалася і виграла другий сет.
Довідка. До цього Еліна Світоліна і Даніель Коллінз вже двічі зустрічалися на корті. В обох випадках перемога була за американкою.
Відзначимо, що для української тенісистки це перший вихід у 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі за три з половиною роки. Востаннє вона пробивалася на цей етап змагань ще у 2021 році.