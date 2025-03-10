Даниэль Коллинз – Элина Свитолина 0:2 (2:6, 4:6)

Украинка удачно начала выступления на турнире еще в первом круге, где победила американку Крюгер. Теперь Свитолина боролась за долгожданный выход в 1/8 финала, пишет 24 канал.

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Блестящая победа украинки

В начале первого сета теннисистки обменялись геймами, однако при счете 2:2 Свитолина взяла 4 гейма подряд, реализовав впоследствии сетпойнт.

Вторую партию украинка начала с огромного преимущества, взяв 4 гейма подряд, однако вскоре Коллинз сократила отставание. Несмотря на это, Свитолина не сдалась и выиграла второй сет.

Справка. До этого Элина Свитолина и Даниэль Коллинз уже дважды встречались на корте. В обоих случаях победа была за американкой.

Отметим, что для украинской теннисистки это первый выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе за три с половиной года. Последний раз она пробивалась на этот этап соревнований еще в 2021 году.