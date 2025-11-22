Програли команді із села: Динамо ганебно поступилось у третьому матчі поспіль в УПЛ

В чемпіонаті України цими вихідними тривають матчі 13 туру сезону 2025 – 2026. Одним з найцікавіших поєдинків суботи була гра в Ковалівці.

Там місцевий Колос приймав київське Динамо. Чинні чемпіони підійшли до зустрічі із неприємною серією з двох поразок поспіль, повідомляє 24 Канал.

Чи є криза у Динамо?

Ба більше, в останніх восьми матчах УПЛ підопічні Шовковського здобули всього одну перемогу. Колос же пережив безвиграшну серію в жовтні, але перед міжнародною перервою покращив собі настрій перемогою над Кудрівкою.

Наставник Динамо не міг розраховувати на Шапаренка та Ярмоленка, тоді як Караваєв залишився у запасі. Зрештою матч пішов не за планом гостей вже зі старту.

Колос – Динамо 2:1

Голи: Климчук, 9, 37 – Огундана, 85.

На 9-й хвилині захист киян проспав вибивання Козіка на Климчука, який вийшов сам на сам із Нещеретом та відкрив рахунок. А вже ближче до перерви екснападник Руха оформив дубль.

Гравець влучно пробив з лінії карного майданчика з розвороту після асисту Цурікова. У другому таймі Динамо притисло суперника та намагалось створювати напругу через фланги.

Непогано пробивали Піхальонок та Волошин. А ось Герреро та Кабаєв розчинились та особливо нічим не запам'ятались. Ба більше, Колос міг забивати і третій, але Оєвусі трохи не вистачило точності.

Все ж пробити Пахолюка кияни змогли в самому кінці матчу. Піхальонок красиво розібрався із двома опонентами у карному майданчику господарів і прострілив у центр.

Там захисники Колоса забули про Огундану, який розстріляв вже порожні ворота. Проте на ще один гол Динамо не змогло награти.

Огляд матчу Колос – Динамо: дивитися відео

Як Динамо грає у сезоні 2025 – 2026?