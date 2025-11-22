Програли команді із села: Динамо ганебно поступилось у третьому матчі поспіль в УПЛ
- Динамо програло третій матч поспіль у УПЛ, поступившись Колосу з рахунком 2:1.
- Після цієї поразки Динамо опинилося на п'ятому місці в турнірній таблиці.
В чемпіонаті України цими вихідними тривають матчі 13 туру сезону 2025 – 2026. Одним з найцікавіших поєдинків суботи була гра в Ковалівці.
Там місцевий Колос приймав київське Динамо. Чинні чемпіони підійшли до зустрічі із неприємною серією з двох поразок поспіль, повідомляє 24 Канал.
Чи є криза у Динамо?
Ба більше, в останніх восьми матчах УПЛ підопічні Шовковського здобули всього одну перемогу. Колос же пережив безвиграшну серію в жовтні, але перед міжнародною перервою покращив собі настрій перемогою над Кудрівкою.
Наставник Динамо не міг розраховувати на Шапаренка та Ярмоленка, тоді як Караваєв залишився у запасі. Зрештою матч пішов не за планом гостей вже зі старту.
Колос – Динамо 2:1
Голи: Климчук, 9, 37 – Огундана, 85.
На 9-й хвилині захист киян проспав вибивання Козіка на Климчука, який вийшов сам на сам із Нещеретом та відкрив рахунок. А вже ближче до перерви екснападник Руха оформив дубль.
Гравець влучно пробив з лінії карного майданчика з розвороту після асисту Цурікова. У другому таймі Динамо притисло суперника та намагалось створювати напругу через фланги.
Непогано пробивали Піхальонок та Волошин. А ось Герреро та Кабаєв розчинились та особливо нічим не запам'ятались. Ба більше, Колос міг забивати і третій, але Оєвусі трохи не вистачило точності.
Все ж пробити Пахолюка кияни змогли в самому кінці матчу. Піхальонок красиво розібрався із двома опонентами у карному майданчику господарів і прострілив у центр.
Там захисники Колоса забули про Огундану, який розстріляв вже порожні ворота. Проте на ще один гол Динамо не змогло награти.
Огляд матчу Колос – Динамо: дивитися відео
Як Динамо грає у сезоні 2025 – 2026?
- Динамо зазнає третьої поразки поспіль та знову підживлює чутки про можливу відставку Олександра Шовковського. Цієї осені в УПЛ кияни обіграли лише Кривбас.
- Програш відкинув киян на п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. Ба більше, за підсумком цього туру Динамо може впасти ще й на сьому сходинку, якщо свої ігри виграють Кривбас та Зоря.
- Своєю чергою Колос обходить Динамо в таблиці та виходить на четверте місце. Це друга перемога команди Костишина поспіль в УПЛ.
- У наступному турі ковалівці зіграють на виїзді з Оболонню, тоді як Динамо прийматиме аутсайдера турніру Полтаву.