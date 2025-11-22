Проиграли команде из села: Динамо позорно уступило в третьем матче подряд в УПЛ

В чемпионате Украины в эти выходные продолжаются матчи 13 тура сезона 2025 –2026. Одним из самых интересных поединков субботы была игра в Ковалевке.

Там местный Колос принимал киевское Динамо. Действующие чемпионы подошли к встрече с неприятной серией из двух поражений подряд, сообщает 24 Канал.

Есть ли кризис в Динамо?

Более того, в последних восьми матчах УПЛ подопечные Шовковского одержали всего одну победу. Колос же пережил безвыигрышную серию в октябре, но перед международным перерывом улучшил себе настроение победой над Кудривкой.

Наставник Динамо не мог рассчитывать на Шапаренко и Ярмоленко, тогда как Караваев остался в запасе. В конце концов матч пошел не по плану гостей уже со старта.

Колос – Динамо 2:1

Голы: Климчук, 9, 37 – Огундана, 85.

На 9-й минуте защита киевлян проспала выбивание Козика на Климчука, который вышел один на один с Нещеретом и открыл счет. А уже ближе к перерыву экс-нападающий Руха оформил дубль.

Игрок точно пробил с линии штрафной площади с разворота после ассиста Цурикова. Во втором тайме Динамо прижало соперника и пыталось создавать напряжение через фланги.

Неплохо пробивали Пихаленок и Волошин. А вот Герреро и Кабаев растворились и особо ничем не запомнились. Более того, Колос мог забивать и третий, но Оевухе немного не хватило точности.

Все же пробить Пахолюка киевляне смогли в самом конце матча. Пихаленок красиво разобрался с двумя оппонентами в штрафной площадке хозяев и прострелил в центр.

Там защитники Колоса забыли про Огундану, который расстрелял уже пустые ворота. Однако на еще один гол Динамо не смогло наиграть.

Обзор матча Колос – Динамо: смотреть видео

