Колишня росіянка кривлянням ледве не спровокувала бійку на турнірі в Німеччині

Показовий інцидент трапився на турнірі WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У першому колі змагань зустрічалися грецька тенісистка Марія Саккарі та Юлія Путівцева з Казахстану.

За підсумком двох сетів перемогу в матчі першого кола здобула Марія Саккарі – 7:5, 7:6. Поразка сильно засмутила представницю Казахстану Юлію Путівцеву, яка народилася в Росії, пише 24 Канал.

Читайте також Усі знають, де я народилася: прихильниця Лукашенка витерла ноги об "нейтральний" статус

Вболівальники свистом проводжали ексросіянку

Після завершення матчу між тенісистками виникла суперечка. Саккарі зробила зауваження Путівцевій, яка на рукостисканні зневажливо до неї віднеслася.

У відповідь колишня росіянка почала кривлятися та робити театральні поклони. Словесна суперечка ледве не переросла в бійку.

Відео ганебної поведінки Путівцевої

Поведінка уроджениці Москви не сподобалася глядачам. Вони свистом проводжали Путівцеву, коли вона залишала корт.

Нагадаємо, що в основній сітці турніру WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі стартували дві українки – Марта Костюк та Еліна Світоліна. Киянка завершила змагання після першого раунду, поступившись американці Еммі Наварро. А от перша ракетка України здобула перемогу над бельгійкою Елізе Мертенс та вийшла в 1/8 фіналу.