У четвер, 28 серпня, відбудуться матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи. В одному з них київське Динамо зустрінеться з Маккабі Тель-Авів.

Напередодні цього поєдинку відбулася традиційна пресконференція за участі тренерів. У ній Олександр Шовковський, зокрема, прокоментував чутки про конфлікт з Андрієм Ярмоленком, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Динамо.

Що сказав Шовковський про конфлікт з Ярмоленком?

Наставник "біло-синіх" заявив, що все дуже гіперболізували й насправді на тренуванні просто відбувся робочий момент, яких буває безліч у кожній команді. Тому він і футболіст лише посміхнулися, коли побачили новину про їх сварку.

"Команда, по суті, на зборах уже другий місяць. І в команді завжди відбуваються якісь події. Але щоб їм приділялася така увага та робилися такі катастрофічні висновки – це вже ні на яку голову не налазить.

Якби все сталося так, як це піднеслося, то, думаю, ви б не побачили Андрія в стартовому складі на наступний матч. Ми з ним подивилися на це все, посміхнулися. І це нічого не змінило: все одно треба вирішувати задачу та робити все від нас залежне, щоб цього домогтися", – заявив Шовковський.

Йдеться про конфлікт, який стався перед матчем-відповіддю Ліги чемпіонів між Динамо та Пафосом. Тоді Ігор Бурбас повідомив, що тренер киян у грубій формі вигнав з тренування Андрія Ярмоленка начебто через неналежну самовіддачу футболіста.

Зазначимо, що поєдинок Динамо – Маккабі відбудеться у Любліні. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на пресконференції чутки про конфлікт із головним тренером прокоментував і й Андрій Ярмоленко. Він був доволі лаконічним щодо цієї ситуації.