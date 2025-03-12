"Н***ін нікому не потрібен": легенда Динамо різко відреагував на конфлікт форвардів "біло-синіх"

У вівторок, 11 березня, відбулися матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги з футболу. В одному з них Динамо зустрічалося з Зорею.

Гра завершилася внічию з рахунком 2:2. Після фінального свистка в об'єктиви камер потрапила емоційна суперечка між Владиславом Ванатом і Матвієм Пономаренком.

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Реакція Леоненка на епізод

На цей конфлікт відреагував колишній нападник збірної України та київського Динамо Віктор Леоненко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport Express. Він у властивому собі стилі не підбирав слів, рознісши чинного найкращого бомбардира УПЛ-2024/2025:

"Якщо Ванат образився на Пономаренка через те, що той не віддав пас, то йому краще йти грати на турнір "Шкіряний м'яч". Такі конфлікти трапляються не від великого розуму. Якийсь дитячий садок – "мені не віддали". А що, тобі всі віддавати повинні? Ванат усім віддає?

Особисто для мене завжди важливіше було віддати результативну передачу, ніж забити, на відміну від Ваната та Пономаренка. Коли вони це зрозуміють і почнуть робити, то в них буде шанс стати хоча б напівфутболістами. В іншому випадку – "Шкіряний м'яч" їх чекає. Ванат найкращий бомбардир УПЛ і н***ін нікому не потрібен! З цього і треба починати. Не треба чекати передачі, потрібно брати та забивати, у нашому чемпіонаті це не важко зробити".

До слова. Після 21 туру київське Динамо посідає перше місце в УПЛ. "Біло-сині" на чотири залікові бали випереджають Олександрію, яка розташовується на другій сходинці турнірної таблиці.

Зазначимо, що наступний поєдинок підопічні Олександра Шовковського проведуть 29 березня на виїзді проти Руха. Стартовий свисток має пролунати о 18:00.