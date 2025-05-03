У ніч з 2 проти 3 травня відбувся фантастичний вечір боксу у Нью-Йорку. В межах спортивного шоу на Таймс-Сквер Раян Гарсія програв Роланду Ромері.

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Бенн розкритикував Гарсію

Британський боксер відмовився від майбутнього бою з американцем через результат бою, пише 24 канал з посиланням на Talksport.

Не думаю, що це було круто. Мене розчарував такий бокс. Це було просто жахливо. Бій з Гарсією? Ні, я так не думаю,

– сказав Конор Бенн.

Довідка. У 2024 році після бою з Девіном Хейні навколо Раяна Гарсія розгорівся допінговий скандал. Проби боксера показали позитивні результати на заборонені речовини.

Нагадаємо, що Роланду Ромері здолав Раяна одноголосним рішенням суддів і здобув вакантний чемпіонський пояс WBA.