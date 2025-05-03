Бенн відмовився від бою з Гарсією після його сенсаційної поразки
- Конор Бенн відмовився від бою з Раяном Гарсією після його поразки Роландо Ромері у Нью-Йорку.
- Бенн розкритикував Гарсію, заявивши, що його розчарувала якість бою.
- Роландо Ромері переміг Гарсію одноголосним рішенням суддів та здобув вакантний чемпіонський пояс WBA.
- У 2024 році навколо Раяна Гарсії розгорівся допінговий скандал після бою з Девіном Хейні.
Британський боксер Конор Бенн висловився про поразку Раяна Гарсії у бою проти Роландо Ромери. Він відмовився від ідеї можливого протистояння з американцем.
У ніч з 2 проти 3 травня відбувся фантастичний вечір боксу у Нью-Йорку. В межах спортивного шоу на Таймс-Сквер Раян Гарсія програв Роланду Ромері.
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Бенн розкритикував Гарсію
Британський боксер відмовився від майбутнього бою з американцем через результат бою, пише 24 канал з посиланням на Talksport.
Не думаю, що це було круто. Мене розчарував такий бокс. Це було просто жахливо. Бій з Гарсією? Ні, я так не думаю,
– сказав Конор Бенн.
Довідка. У 2024 році після бою з Девіном Хейні навколо Раяна Гарсія розгорівся допінговий скандал. Проби боксера показали позитивні результати на заборонені речовини.
Нагадаємо, що Роланду Ромері здолав Раяна одноголосним рішенням суддів і здобув вакантний чемпіонський пояс WBA.