Пів мільйона за секунду: Конор МакГрегор отримав за повернення в UFC шалений гонорар

Перший після п'ятирічної перерви бій Конора МакГрегора у UFC видався зовсім не таким, як сподівались фани ірландця. Це не завадило йому заробити шалені гроші.

Конор програв технічним нокаутом у першому раунді через 69 секунд після початку бою з Максом Голловеєм, оскільки травмував ногу. Але з фінансами у МакГрегора найближчим часом все точно буде гаразд, пише 24 Канал.

Скільки заробив Конор МакГрегор за бій з Максом Голловеєм?

Ще до самого поєдинку було відомо, що гарантований заробіток Конора складає близько 15 мільйонів доларів, в той час як його опонент може розраховувати на близько 2 мільйонів, що для нього усе одно є найбільшою виплатою у кар'єрі.

Після підрахунку спонсорських бонусів і частки від прибутку за трансляцію загальний гонорар Конора Макгрегора сягнув позначки у 30 мільйонів доларів.

Це означає, що за кожну секунду свого перебування в октагоні після гонгу ірландець отримав по приблизно 435 тисяч доларів.

Голловей у підсумку пішов додому з 3 мільйонами доларів на рахунку.

У якому стані Конор МакГрегор?

За повідомленням президента UFC Дейни Вайта, у Конора підозра на розрив хрестоподібної зв'язки.

Чимало коментаторів у мережі висловили сумнів у тому, що травма ірландця сталася неочікувано. Конора звинуватили у тому, що він не повідомив про стан свого здоров'я, щоб поєдинок не було скасовано, і він зміг отримати увесь гонорар.

МакГрегор у відповідь категорично заперечив проблеми зі здоров'ям до поєдинку і поскаржився на те, що переживає "справжнє пекло".