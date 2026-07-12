"Потрібен ще один бій": Голловей хоче дати реванш МакГрегору

Переможець головного поєдинку вечора на турнірі UFC 329 у Лас-Вегасі Макс Голловей висловився у про доцільність ще одного бою проти Конора МакГрегора. Американець бачить у цьому сенс.

Основний бій вечора завершився швидкою травмою ірландської суперзірки. Одразу після завершення сутички ситуацію прокоментував Макс Голловей, повідомляє 24 Канал.

Що сказав переможець бою?

Одразу у межах октагону Голловей попросив публіку поаплодувати травмованому Конору, який провів перший бій після 5 років відсутності у спорті.

Хайп навколо цього поєдинку був серйозний, тому, звісно, шкода, що все ось так закінчилося. Я вважаю, що ми повинні побитися ще раз. Я обговорю це з Хантером (одним з матчмейкерів – 24 Канал) і з UFC. Нам, сто відсотків, потрібен ще один бій,

– сказав американець.

Нагадаємо, що бій МакГрегора та Голловея завершився за 69 секунд. Рефері зафіксував перемогу Макса технічним нокаутом після того, як його суперник отримав травму коліна уже на перших секундах бою.

Що тепер з кар'єрою МакГрегора?

Провальне повернення лише погіршило статистику ірландця. Тепер у нього чотири поразки в останніх п'яти боях UFC і три поразки поспіль: дві від Дастіна Пор'є і тепер від Макса Голловея.

Під час спілкування із журналістами Конор розповів, що під час підготовки у тренувальному таборі не відчував жодних проблем, коли бив ногами. Не було ознак проблем зі здоров’ям під час розминки на арені у Лас-Вегасі.