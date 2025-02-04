Скандальний МакГрегор плюнув в обличчя фаната російського бійця ММА: відео інциденту

Колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор знову опинився в центрі скандалу. Ірландський боєць змішаних єдиноборств не стримав емоцій після згадки про колишнього суперника.

Черговий інцидент з Конором МакГрегором трапився в казино Wynn у Лас-Вегасі. Зірка ММА в оточенні охорони проходив повз Caffe Al Teatro, пише 24 Канал.

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Що спровокувало МакГрегора

У цей момент один із відвідувачів закладу вигукнув ексчемпіону UFC: "Вперед, Хабіб!". Таким чином, вболівальник нагадав ірландцю прикру поразку росіянину Нурмагомедову.

Цей провокативний вигук вивів з рівноваги Конора. Він підійшов до фаната та плюнув йому в обличчя.

Я плюнув тобі в обличчя. І що ти зробив? Нічого,

– сказав спантеличеному чоловіку МакГрегор.

Відео скандального інциденту з МакГрегором

Нагадаємо, що бій між Конором МакГрегором та Хабібом Нурмагомедовим відбувся у жовтні 2018 року. Тоді ірландець зазнав поразки у четвертому раунді після задушливого прийому. По закінченні поєдинку у залі відбулася масова бійка за участі поліції та охорони. Все через словесні образи між членами команд бійців.

Востаннє МакГрегор виходив в октагон у липні 2021 року проти Джастіна Пор'є. Бій довелося зупинити у першому раунді через перелом ноги у Конора. З того часу спортсмен не провів жодного поєдинку.