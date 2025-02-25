Симуляція року: футболіст після легкого поштовху впав, зробивши сальто – епічне відео

У неділю, 23 лютого, відбувся центральний матч 19 туру чемпіонату Данії з футболу між Копенгагеном і Мідтьюлланном. Він запам'ятався артистичною симуляцією гравця господарів, яка стала вірусною в мережі.

Це сталося вже в компенсований час. Між Маркосом Лопесом і Кевіном Мбабу відбувся невеличкий конфлікт, який мав епічну розв'язку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sporty TV.

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Актор року

Футболіста "левів" трішки штовхнув захисник гостей. Перуанець вирішив домалювати контакт і, здається, дещо перестарався.

Він упав на газон, зробивши зворотне сальто. Головний арбітр зустрічі не повірив у його страждання та показав обом футболістам жовту картку за неспортивну поведінку.

Акробатична симуляція Маркоса Лопеса: дивіться відео

До слова. Маркос Лопес виступає за Копенгаген на правах оренди з Феєнорда. Він провів у нинішньому сезоні 17 матчів за "левів", у яких відзначився чотирма асистами.

Зазначимо, що зустріч закінчилася перемогою господарів з рахунком 1:0. Копенгаген розташовується тепер на першій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату Данії, а Мідтьюлланн на другій. Команди мають у своєму активі 39 очок і 36 очок відповідно та вже гарантували вихід у чемпіонську групу.