KORDON RACE 2026: забіг, що об'єднує заради підтримки ветеранів, повертається

У суботу, 25 квітня 2026 року, неподалік Львова у Винниках, на базі багатофункціонального комплексу Емелі Резорт, відбудеться перший етап легендарних змагань KORDON RACE та KORDON TRAIL – наймасштабніших військово-тактичних забігів сезону на Заході України. Організатори закликають усіх охочих долучитися до події – як учасників або вболівальників.

У сезоні 2026 організатори готують справжній технологічний прорив і розширення географії змагань, повідомляє 24 Канал. Цьогоріч забіг виходить на новий рівень: оновлені технологічні перешкоди, чотири унікальні локації та масштабна благодійна місія – підтримка ветеранського освітньо-спортивного центру KORDON ACADEMY.

Усі кошти, зібрані під час забігів, будуть спрямовані на розвиток центру, місія якого – допомогти ветеранам пройти шлях від фронту до цивільного життя.

Тут захисникам і захисницям допомагатимуть адаптуватися до мирних умов, надаючи актуальні знання та інструменти для професійної реалізації.

Що нового у сезоні 2026?

Чотири етапи

Чотири локації: географія забігів охопить різноманітні куточки Львівщини, пропонуючи щоразу новий ландшафт і виклики.

Інноваційні перешкоди

Учасники випробують себе на трасах, створених за принципом скандинавських смуг перешкод – поєднання спортивно-інженерних та екологічних конструкцій, інтегрованих у природне середовище, орієнтованих на функціональний рух і доступність.

Цифровізація

Впроваджено сучасну систему таймінгу для максимально точного відстеження результатів у реальному часі.



Які формати участі?

Програма забігу адаптована для різних рівнів підготовки: Професійні дистанції: Individual, Team, Ultra.

Спеціальні категорії: адаптивний забіг Special для ветеранів і класичний Trail.

Для всієї родини: дистанції Fun/Family та дитячі забіги Children.



Окрім спортивної частини, на локації працюватимуть інтерактивні майданчики: майстер-класи з тактичної медицини та мінної безпеки, показові виступи й робота з кінологами ДПСУ, а також комфортні зони відпочинку для родин і вболівальників.

KORDON RACE – це не просто спорт, це територія сили та єдності, випробування волі на трасі з понад 20 перешкодами, де кожен кілометр наповнений сенсом взаємодопомоги. Ми не просто долаємо рови та бастіони – ми будуємо майбутнє для тих, хто захищав і захищає наше сьогодення,

– зазначив організатор змагань Петро Жовнич.

Нагадуємо, що KORDON RACE – це серія (4 рази в рік) спортивних змагань за підтримки Державної прикордонної служби України, що поєднує забіг з перешкодами та трейловий біг природними маршрутами.



У стартах беруть участь цивільні, діти, професійні спортсмени, військові та ветерани з ампутаціями. Змагання включають два формати: