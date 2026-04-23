На Львівщині відбудуться благодійні змагання KORDON RACE: реєстрація завершується сьогодні

На базі багатофункціонального комплексу Emily Resort (м. Винники) 25 квітня 2026 року відбудуться масштабні благодійні змагання з бігу з перешкодами KORDON RACE та забіг пересіченою місцевістю KORDON TRAIL. Організатори повідомляють, що до закриття реєстрації залишилося менше доби.

​Цьогорічна подія особлива розширенням програми: окрім класичних випробувань, атлетам пропонують виснажливий та мальовничий трейловий забіг на дистанцію майже 15 кілометрів. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про KORDON RACE 2026?

Маршрут пролягатиме складним рельєфом навколо Винників, що стане справжнім викликом для витривалості бігунів.

​Соціальна місія

​Усі кошти, зібрані під час заходу, будуть спрямовані на розвиток KORDON ACADEMY – ветеранського освітньо-спортивного центру. Проєкт забезпечує реабілітацію, навчання та соціальну адаптацію українських захисників через спорт та нові знання.

​Програма змагань та категорії

​KORDON TRAIL (майже 15 кілометрів): забіг для тих, хто готовий підкорювати лісові стежки та значні перепади висот.

​KORDON RACE (20+ перешкод): професійні дистанції Individual, Team та екстремальна Ultra.

Спеціальні категорії: адаптивний забіг Special для ветеранів.

​Родинний формат: дистанції Fun/Family та дитячі старти Children.

​Інтерактивна програма на локації

​Для глядачів та учасників підготовлено насичену програму: ​майстер-класи з тактичної медицини та мінної безпеки. ​Показові виступи кінологів ДПСУ та знайомство зі службовими собаками. ​Облаштовані фудкорти та зони відпочинку для всієї родини.

Ми додаємо складніші дистанції, як-от трейл на 15 кілометрів, адже бачимо запит спільноти на справжній виклик. Але головною перемогою кожного учасника стане допомога ветеранам у їхньому поверненні до активного цивільного життя,

– наголошують в оргкомітеті.

​Реєстрація! ​Встигніть подати заявку до завершення доби за посиланнями: ​Офіційний сайт: kordonrace.com. ​Реєстрація на KORDON TRAIL: runstyle.net