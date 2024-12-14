Литовську спортсменку Корнелію Дудайте дискваліфікували зі змагань. Причиною стала політична позиція атлетки щодо представників ворожої країни, повідомляє 24 канал із посиланням на литовське видання Delfi.

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Що зробила Дудайте

Корнелія Дудайте з'явилась на світову першість з функціонального спорту у футболці з написом "make russia small again". Литовська спортсменка розповіла про свою позицію.

Корнелія заявляла, що це акт протесту проти організаторів, які дозволили росіянам та білорусам використовувати національну символіку. У підсумку Дудайте дискваліфікували.

Дудайте у футболіці "make russia small again" / Фото з інстаграму спорстменки

За словами Дудайте, організатори пропонували продовжити участь на змаганнях. Однак Корнелія мала зняти футболку та видалити фото з нею, але спортсменка проявила силу духу та не пішла на поступки.

Пізніше, литовська федерація функціонального фітнесу оголосила про те, що спортсмени, які представляють країну, припиняють участь у турнірі в Будапешті. Через те, що були порушені правила нейтральності.