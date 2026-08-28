Три Олімпіади і оголошення складу збірної: в Норвегії помер король, небайдужий до спорту

На 90-му році життя помер король Норвегії Гаральд V, який правив скандинавською країною з 1991-ого. Ще до сходження на трон він не лише виконував повноваження кронпринца, але й був членом норвезької олімпійської команди.

Одним з улюблених занять у житті монарха був парусний спорт. Аж три рази від брав участь в олімпійських регатах, пише 24 Канал.

Король-олімпієць

Пристрасть до парусного спорту передалася Гаральду від його батька Улафа. Той у 1928 році навіть став олімпійським чемпіоном на Іграх в Амстердамі.

Кронпринц виявився не настільки сильним спортсменом, але сповна реалізував відомий олімпійський принцип "головне не перемога, а участь". Він був заявлений за команду Норвегії тричі – у 1964, 1968 та 1972 роках. Під час першої своєї Олімпіади майбутній правитель навіть був прапороносцем. А от на воді йому не вдалося показати результат вище 8-го місця, тож Гаральд залишився без медалей.

Попри це, король мав у своїй колекції золоті нагороди з чемпіонатів світу та Європи, а останню перемогу здобув у складі команди, коли йому було 68 років. Офіційно кар'єру у парусному спорті Гаральд завершив за чотири роки до смерті, у 2022-ому.

Король і футбол

Монарх, який любить спорт, не міг залишитися осторонь такого свята, яким став для збірної Норвегії перший за майже тридцять років вихід до фінальної стадії чемпіонату світу з футболу.

Саме Його Величність записав відеозверненя до вболівальників, яке передувало офіційному оголошенню складу команди на Мундіаль.

Our World Cup Squad pic.twitter.com/p7HHOYTXUS — Fotballandslaget (@nff_landslag) May 21, 2026

А після того, як Ерлінг Голланд і компанія продемонстрували ефектну гру на чемпіонаті і дісталися чвертьфіналу, король влаштував команді пишний прийом у палаці.