Проте фанатів цікавлять не лише досягнення пілотів Формули-1, а також їх особисте життя. 24 канал зібрав підбірку найгарячіших дівчат представників королівського спорту.

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Олександра Сент-Мле

Олександра Сент-Мле / Фото з інстаграму дівчини

Олександра Сент-Мле зустрічається з пілотом Феррарі Шарлем Леклером. Дівчина закінчила факультет історії мистецтв у престижній школі Лувру в Парижі.

За соціальними мережами Сент-Мле стежить понад один мільйон підписників, що говорить про її популярність. Кохана Леклера ділиться з шанувальниками власним дизайнерським одягом та різноманітними пам'ятками архітектури.

Муні "Лілі" Хе

Муні "Лілі" Хе / Фото з інстаграму дівчини

Муні Хе підкорила серце пілота команди Williams Александра Албона. Чарівна кохана тайсько-британського гонщика є професійною гольфісткою. У 5 років дівчина завдяки батьку познайомилась зі спортом.

У 2017 році китаянка почала виступати на професійному рівні. За сторінками дівчини у соціальних мережах стежать близького одного мільйона підписників.

Келлі Піке

Келлі Піке / Фото з інстаграму дівчини

Келлі Піке зустрічається з чотириразовим чемпіоном світу та зіркою Формули-1 Максом Ферстаппеном із Ред Булл. Бразилійка є дочкою легендарного пілота Нельсона Піке.

Перед тим як почати стосунки з Ферстаппеном Піке зустрічалась з російським пілотом Данілом Квятовим та має від нього доньку. Відносини між Максом та Келлі почались у 2020 році, а у травні цього року дівчина народила пілоту доньку Лілі.

Кармен Монтеро Мундт

Кармен Монтеро Мундт / Фото з інстаграму дівчини

Кармен Монтеро Мундт зачарувала одного з найталановитіших пілотів Формули-1 Джорджа Рассела з Мерседес. Роман гонщика з дівчиною почався у 2020 році, а сама пара проживає у Монако.

Кохана Рассела є доволі успішною та співпрацювала Dior та Tommy Hilfiger. Дівчина закінчила Вестмінстерський університет, здобувши ступінь з управління бізнесом, а згодом випустила книгу "Female Invest" – фінансові поради для жінок.

Ребекка Дональдсон

Ребекка Дональдсон / Фото з інстаграму дівчини

Карл Сайнс з Williams зустрічається зі справжньою королевою, яка вперше виграла конкурс краси у 17 років – Ребеккою Дональдсон. Кохана іспанського пілота має власний бренд одягу, який називається Muse.

Дівчину часто можна побачити на обладниках відомих модних журналів. Дональдсон активно веде соціальні мережі, але кількість підписників обраниці Сайнса налічує близько 400 тисяч.

Раніше ми розповідали про Олександра Бондарева, який став першим українським пілотом, що виграв гонку в серії італійської Формули-4.