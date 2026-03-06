Справа про корупцію у збірній України з футболу: з'явилися нові деталі

Комітет з етики і чесної гри Української асоціації футболу дав оцінку корупційному скандалу у системі юнацьких збірних України. Дані розслідування передано правоохоронним органам, а повністю справа так і не завершена.

Щоб розбіратися у звинуваченнях молодих гравців на адресу тренерів U-19 довелося застосувати навіть поліграф, пише УАФ.

Які корупційні звинувачення розглянув Комітет УАФ?

В офіційному звіті УАФ щодо засідання Комітету не наведено жодних деталей. Використано лише загальне формулювання щодо "фактів корупційного впливу на формування складу збірних команд".

Як пише "Чемпіон", справа стосується скарг двох футболістів U-19 – Артура Шаха і Артема Степанова.

Шах стверджував, що колишній головний тренер юнацької збірної, а на той момент старший тренер у львівських Карпатах Володимир Єзерський нібито пропонував йому змінити агента. Це мало б вплинути на перспективи його подальшої кар'єри, зокрема потрапляння до складу національної команди.

Що ж до Степанова, то той говорив про булінг з боку тренерського штабу і навіть застосування сили. Гравець Утрехта мав конфлікт зі збірною через те, що нібито не отримував достатньо уваги і ігрового часу на тлі своїх успішних виступів за леверкузенський Баєр.

Що вирішив комітет УАФ щодо корупції в системі збірних?

За результатами розслідування і опитування фігурантів справи Комітет з етики і чесної гри не побачив підтвердження корупції у питанні запрошення гравців до збірної і їхніх угод з агентами.

Попри це, в УАФ передали деякі матеріали справи до відповідних служб і правоохоронних органів, а частина з'ясованих обставин стала основою для відриття нової справи.

