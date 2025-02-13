РНБО ввела санкції проти президента Ворскли Жеваго: що це означає для власника клубу УПЛ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій РНБО щодо декількох українських бізнесменів. Серед них є прізвище власника футбольного клубу Ворскла Полтава Костянтина Жеваго.

Такі санкції передбачають 17 обмежувальних заходів для власника футбольного клубу. Термін їх дії – безстроковий, повідомляє 24 Канал із посиланням на указ президента України.

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Після накладання санкцій Костянтин Жеваго отримав цілу низку заборон – не може розпоряджатись своїми активами, брати участь у приватизації, орендувати державне майно, збільшувати свій статутний капітал підприємств. Також санкції передбачають позбавлення усіх державних нагород.

До слова. Також санкції наклали на інших бізнесменів та депутатів, зокрема колишнього власника футбольного клубу Дніпро Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, що влітку 2024-го року президента Ворскли заочно заарештували. Жеваго є фігурантом у справі ексголови Верховного суду Всеволода Князєва. Наразі власник футбольного клубу, який виступає в Українській Прем'єр-лізі перебуває за кордоном.

Відзначимо, що Ворскла стабільно виступає в українській футбольній першості. Наразі команда готується до відновлення сезону УПЛ-2024/2025 на зимових зборах у Туреччині. Підопічні Юрія Максимова пішли на зимову перерву у статусі 12-ї команди турнірної таблиці УПЛ, набравши 16 балів у 17-ти турах. Свій перший офіційний матч у 2025-му році "зелено-білі" зіграють 23 лютого в гостях в Оболоні (о 13:00).