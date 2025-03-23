Марта Костюк – Анна Блінкова 6:2, 6:1

У неділю, 23 березня, відбувся матч 1/16 фіналу "тисячника" у Маямі. Марта Костюк знищила "нейтральну" тенісистку Анну Блінкову у двох сетах, повідомляє 24 канал.

Читайте також Світоліна у трьох сетах перемогла Мухову та пробилася в 1/8 фіналу турніру в Маямі

Як Костюк обіграла Блінкову

Марта Костюк на початку матчу програла два стартові гейми. Проте згодом українська тенісистка перевернула хід протистояння, взявши шість наступних геймів.

У другому сеті Марта повністю домінувала над Блінковою. Костюк повела з рахунком 5:0, вигравши 11 геймів підряд та не залишила шансів суперниці. "Нейтральна" тенісистка, лише "розмочила" рахунок.

Статистика матчу. Марта Костюк виконала п'ять ейсів проти жодного у Анни Блінкової. Українська тенісистка припустилась трьох подвійних помилок – у нейтральної чотири.

Зазначимо, що ця зустріч була першою у кар'єрі тенісисток. В наступному раунді WTA 1000 у Маямі Марта Костюк зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула – Анна Калінская. Матч заплановано на 24 березня.