Марта Костюк продовжує виступи на WTA 1000 у Канаді. У суботу, 2 серпня, друга ракетка України зіграла в 1/8 фіналу "тисячника" у Монреалі.

Суперницею Марти Костюк в 1/8 фіналу WTA 1000 стала Маккартні Кеслер. Тенісистки вдруге за свою кар'єру зустрічались в очному протистоянні – 1:0 на користь українки, повідомляє 24 канал.

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Як завершився матч Кеслер – Костюк?

Матч між Мартою Костюк та Маккартні Кеслер тривав 2 години 42 хвилини. У першому сеті українська тенісистка впевнено повела у рахунку, проте суперниця зі США не хотіла поступатись та здійснила камбек – 7:5.

У другому сеті Марта Костюк проявила характер. Друга ракетка України встановила паритет у протистоянні, перегравши Маккартні Кеслер – 6:3.

Третій сет був найважчим для обох тенісисток, які провели чималу кількість часу на корті. Проте Марта Костюк знайшла у собі сили та змогла здолати Маккартні Кеслер – 6:3.

Статистика. Марта Костюк виконала одну подачу навиліт, тоді як у Маккартні Кеслер – 0. Американська теніситка припустилась більше подвійних помилок, ніж друга ракетка України – 12 проти 10.

Зазначимо, Марта Костюк у 1/4 фіналу "тисячника" у Монреалі може зустрітись з Даяною Ястремською. Українське дербі відбудеться, якщо друга обіграє Олену Рибакіну.

Нагадаємо, що Марта Костюк здолала колишню росіянку Дар'ю Касаткіну у минулому колі турніру Друга ракетка України здобула вольову перемогу над суперницею.