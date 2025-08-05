У ніч з 4 на 5 серпня відбулися матчі 1/4 фіналу на турнірі серії WTA 1000 в Монреалі. В одному з них Марта Костюк зустрічалася з Оленою Рибакіною.

Це було п'яте очне протистояння між суперницями. Українка не змогла його дограти до кінця, зазнавши третьої поразки, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Відома тенісистка врятувала жука на корті: що було далі з комахою, – зворушливе відео

Як минув матч?

Марта Костюк підходила до цього турніру з антирекордною у своїй кар'єрі серією за кількістю поразок поспіль. У Монреалі вона її перервала, здобувши три вольові перемоги.

На жаль, у чвертьфіналі киянка припинила свої виступи. Вона не змогла продемонструвати свій максимум через травму правого зап'ястя.

У першому сеті українська тенісистка виграла лише один гейм, захистивши свою подачу, коли відіграла два брейк-пойнти. На прийомі вона мала шанс тільки одного разу, але не реалізувала перевагу 0:30 при подачі представниці Казахстану.

На початку другої партії Марта вперше здобула брейк-пойнт, але не реалізувала його, після чого захистила подачу. Також вона мала шанси й у третьому геймі, коли на прийомі мала перевагу 15:30.

Проте Рибакіна все ж таки виграла третій гейм. Після нього Костюк прийняла рішення, що більше не може продовжувати боротьбу через сильний біль у руці, корт вона залишала зі сльозами під оплески трибун.

Марта Костюк – Олена Рибакіна 0:1 (1:6, 1:2 – відмова)

Костюк – Рибакіна: дивіться відеоогляд матчу

Довідка. Для Марти Костюк це був перший вихід у чвертьфінал на "тисячнику" в Монреалі. Вона заробила 215 рейтингових очок і з наступного тижня повернеться у топ-25 світового рейтингу.

Нагадаємо, що Україна має ще одну представницю на турнірі. Еліна Світоліна зіграє з Наомі Осакою в ніч з 5 на 6 серпня. Матч розпочнеться не раніше 2:30 за київським часом.