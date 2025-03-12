Костюк залишила Мастерс у США, поступившись першій ракетці Китаю: відеоогляд матчу

У середу, 12 березня, відбулися поєдинки 1/8 фіналу "тисячника" в Індіан-Веллсі. В одному з них за путівку до наступної стадії турніру боролися Марта Костюк і Чжен Ціньвень.

Чжен Ціньвень – Марта Костюк 2:0 (6:3, 6:2)

Це було третє очне протистояння між тенісистками. Воно тривало 1 годину 22 хвилини та закінчилося другою перемогою китайської спортсменки, повідомляє 24 Канал.

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У першому сеті обидві суперниці мали проблеми з подачею, проте більшими вони були у Марти Костюк. Киянка тричі не змогла захистити гейми на своїй подачі, на що відповіла двома брейками, у підсумку – 3:6.

У другій партії китайська тенісистка подавала набагато впевненіше та мала в пасиві лише один брейк-пойнт, який змогла відіграти. Українка віддала два гейми на своїй подачі та врешті-решт поступилася з рахунком 2:6.

Ціньвень – Костюк: дивіться відеоогляд матчу

Статистика. Протягом матчу Марта Костюк зробила один ейс при семи подвійних помилках, реалізувала два з чотирьох брейк-пойнтів і виграла лише 3 з 8 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 64:47 на користь першої ракетки Китаю.

Зазначимо, що у чвертьфіналі одиночного розряду Мастерса в Індіан-Веллсі Україна матиме все ж таки свою представницю. До цієї стадії турніру пробилася Еліна Світоліна, яка здолала в ефектному стилі Джессіку Пегулу.