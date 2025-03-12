Чжэн Циньвэнь – Марта Костюк 2:0 (6:3, 6:2)

Это было третье очное противостояние между теннисистками. Оно длилось 1 час 22 минуты и закончилось второй победой китайской спортсменки, сообщает 24 Канал.

Читайте также Свитолина определилась, сыграет ли за сборную Украины в квалификации Кубка Билли Джин

В первом сете обе соперницы имели проблемы с подачей, однако большими они были у Марты Костюк. Киевлянка трижды не смогла защитить геймы на своей подаче, на что ответила двумя брейками, в итоге – 3:6.

Во второй партии китайская теннисистка подавала гораздо увереннее и имела в пассиве лишь один брейк-пойнт, который смогла отыграть. Украинка отдала два гейма на своей подаче и в конце концов уступила со счетом 2:6.

Циньвень – Костюк: смотрите видеообзор матча

Статистика. По ходу матча Марта Костюк сделала один эйс при семи двойных ошибках, реализовала два из четырех брейк-пойнтов и выиграла лишь 3 из 8 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 64:47 в пользу первой ракетки Китая.

Отметим, что в четвертьфинале одиночного разряда Мастерса в Индиан-Уэллсе Украина будет иметь все же свою представительницу. В эту стадию турнира пробилась Элина Свитолина, которая одолела в эффектном стиле Джессику Пегулу.