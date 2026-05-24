Костюк знищила колишню росіянку на старті "Ролан Гаррос"

Марта Костюк розпочала виступи на "Ролан Гаррос-2026". Друга ракетка України впоралась з колишньою росіянкою Оксаною Селехметьєвою.

Українська тенісистка зіграла перший поєдинок за понад три тижні, з моменту перемоги на турнірі у Мадриді. 24 Канал повідомив, як зіграла Марта Костюк.

Як склалась гра Костюк та Селехметьєвої?

У першому колі Відкритого чемпіонату Франції Марта Костюк зустрілась з колишньою росіянкою Оксаною Селехметьєвою, яка перед стартом змагань прийняла громадянство Іспанії. Це був перший матч в історії протистоянь спортсменок.

Протягом усього матчу тенісистки здійснювали чимало помилок. Проте, Марта Костюк мала показники наближенні до гри провідної тенісистки. Її баланс вінерів та невимушених помилок – 18:33 . Іспанка помилялась набагато частіше. 4:31 – за тією ж схемою.

"Ролан Гаррос-2026". Перше коло

Марта Костюк (Україна, 15) – Оксана Селехметьєва (Іспанія) – 2:0 (6:2, 6:3)

У другому колі українка очікує на переможницю пари Кеті Волинець (США) – Клара Бюрель (Франція). Обидві спортсменки не входять до топ-100 світового рейтингу.

З якими турнірними розкладами Костюк приїхала на турнір?

Марті не потрібно захищати очки у світовому рейтингу, адже торік вона поступилась уже на стадії першого кола. Тепер будь-який результат принесе їй додаткову кількість залікових балів у табелі про ранги, де українка наразі 15-а.

За результатами жеребкування Марта може зіграти проти Еліни Світоліної у чвертьфіналі. Щоправда, в 1/8 Костюк може зустрітись з триразовою чемпіонкою турніру полькою Ігою Швьонтек.

Відзначимо, що найкращим результатом у Парижі для Марти була саме стадія 1/8 фіналу п’ять років тому. На турнірах Великого Шлему вона один раз виходила у чвертьфінал – на Відкритому чемпіонаті Австралії у 2024 році.