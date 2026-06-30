Голанд забив вирішальний гол Кот-д'Івуару і вивів Норвегію в 1/8 ЧС-2026

Норвегія здолала Кот-д'Івуар з рахунком 2:1 та пробилася до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Переможний м'яч наприкінці зустрічі забив Ерлінг Голанд.

Поєдинок вийшов напруженим і тривалий час проходив у рівній боротьбі, де обидві команди мали свої шанси. Долю зустрічі вирішив лідер норвезької збірної, який сказав своє слово у найважливіший момент, повідомляє 24 Канал.

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Кот-д'Івуар – Норвегія 1:2

Голи: Діалло, 74 – Нуса, 39, Голанд, 86

Стартові хвилини матчу минули без великої кількості небезпечних моментів. Івуарійці найбільше загрожували через лівий фланг, де активним був Діоманде.

Перший небезпечний епізод створив Конан, який увірвався до штрафного майданчика та пробив поруч зі стійкою. Згодом Діоманде виконав якісний навіс на Пепе, однак той замість удару віддав передачу, яку перехопили захисники.

Норвежці майже одразу покарали суперника за нереалізовані нагоди. Антоніо Нуса отримав передачу від Еріксена, прибрав захисника і ефектним ударом у дальню "дев'ятку" відкрив рахунок.

Гол Нуси у ворота Кот-д'Івуару: дивіться відео від Megogo

Після перерви команда зі Скандинавії зробила ставку на швидкі контратаки. На 67-й хвилині Геггем був близький до другого гола, але Діалло виніс м'яч із лінії воріт.

Голанд сказав останнє слово

Попри тиск Норвегії, Кот-д'Івуар зумів відігратися. Амад Діалло на швидкості увійшов до штрафного майданчика, переграв захисника та точно пробив повз воротаря, зробивши рахунок 1:1.

Гол Діалло у ворота Норвегії: дивіться відео від Megogo

Втім, вирішальне слово залишилося за Ерлінгом Голандом. Форвард опинився без опіки у штрафному майданчику, отримав передачу від Берга і ударом в один дотик приніс Норвегії перемогу – 2:1.

Вирішальний гол Голанда у ворота Кот-д'Івуару: дивіться відео від Megogo

У компенсований час виручив свою команду Нюланд, виконавши неймовірний сейв після удару Діалло. Норвежці втримали перевагу та оформили вихід до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Наступним суперником команди Сольбаккена стане збірна Бразилії. Матч відбудеться 5 липня, о 23:00 за київським часом.