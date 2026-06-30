Турнір вперше відбувається за участі 48 команд, з яких 32 подолали груповий етап і потрапили в матчі на виліт. 24 Канал розповідає про вже відомі протистояння в 1/8 фіналу.

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Які пари 1/8 фіналу чемпіонату світу вже відомі?

За підсумками перших двох ігрових днів плей-оф визначена одна пара 1/8 фіналу:

04 липня. 22:00. Канада – Марокко

Як виглядає турнірна сітка чемпіонату світу?



Турнірна сітка плей-оф ЧС-2026 / Інфографіка ФІФА

Окрім марокканців та канадців, участь у наступній стадії вже гарантували собі Парагвай і Бразилія.

Сенсаційні кривдники німців зіграють з переможцем пари Франція – Швеція, а "пентакампеони" чекають, хто дістанеться їм після дуелі Кот-д'Івуару і Норвегії.