Сезон Формули-1 2025 року вийшов на фінішну пряму. Сім етапів залишилось перед тим, як автоспортивний світ дізнається наступного чемпіона світу королівських перегонів.

5 жовтня 2025 року відбудеться гран-прі Сінгапуру Формули-1. 24 канал напередодні старту перегонів розповідає про один з найгучніших скандалів в автоспортивному світі, який увійшов в історію під назвою "Крашгейт".

Читайте також Був на народженні онуки та не може говорити: у якому стані зараз Шумахер

Що сталося на гран-прі Сінгапуру?

Перші перегони на автодромі "Марина Бей" в рамках Гран-прі Сінгапуру відбулися у 2008 році. Переможцем став Фернандо Алонсо (тоді він виступав за "Рено"), який виграв перегони, стартувавши з 15 позиції – усе завдяки дотепному виїзду машини безпеки.

У результаті Феліпе Масса, з "Фераррі" який претендував на чемпіонство світу фінішував у Сінгапурі за зоною очок. А пізніше бразильський пілот програв титул Льюїсу Хемілтону.

Через рік після Гран-прі виявилося, Алонсо переміг не завдяки фортуні, яка повернулася до нього обличчям. Насправді напарник іспанського пілота Нельсон Піке-молодший навмисно розбив болід, щоб на трасі з'явилась машина безпеки.

Зазначимо, що цей план був ідеальний, оскільки тоді у Формули-1 були дуже жорсткі правила щодо безпеки. Піт-лейни закривалися, а тому гонщики, які встигали заїхати на піт-стоп перед виїздом машини безпеки мали велику перевагу, що й допомогло Алонсо виграти гонку.

Що таке піт-лейн? Піт-лейн – це спеціальна зона вздовж боксів команди, куди боліди заїжджають під час зупинок (піт-стопів) для заміни шин, ремонту, дозаправки або інших стратегічних дій.

Піке розбив болід на гран-прі Сінгапуру: дивіться відео

Розслідування FIA почала у 2009 році, коли Нельсон Піке-молодший дав показання щодо аварії у Сінгапурі, після того, як його вигнали з команди "Рено" посеред сезону. Пілоті зізнався, що це була змова, але тоді вже було пізно анулювати результати перегонів.

Відзначимо, що бразилець заявив про те, що Флавіо Бріаторе та технічний директор команди Сімондс попросили його влаштувати аварію, пообіцявши не звільняти його через погану результативність.

Якими були наслідки "Крашгейту"?

Рено зазнало наслідків після скандального гран-прі Сінгапуру у 2008 році. Флавіо Бріаторе за рішенням суду довічно відсторонили від будь-яких посад у Формулі-1, а Пета Сімондса дискваліфікували терміном на п'ять років.

У 2010 році з Бріаторе зняли покарання після виграної апеляції. Оскільки FIA не могла відсторонити Флавіо від автоспорту, як людину, у якої не було жодної ліцензії федерації.

У 2024 році Бріаторе повернувся у Формулу-1. Італієць став консультантом у команді "Альпін" (раніше "Рено").

Варто відзначити, що Феліпе Масса у інтерв'ю The Times ділився спогадами про скандальний інцидент, який стався на Гран-прі Сінгапуру у 2008 році.

Така поведінка неприйнятна в будь-якій сфері життя, особливо у спорті, за яким стежать мільйони, включаючи дітей. Ми будемо домагатися цього до самого кінця, щоб досягти справедливого результату – для мене, для автоспорту в Бразилії та для спорту в цілому,

– розповідав Масса.

Окрім того, як повідомляє F1 Insider Берні Екклстоун зізнався, чому вони разом з Максом Мослі вирішили не розслідувати справу з аварією Нельсона Піке-молодшого. Навіть попри те, що його батько, який був триразовим чемпіоном світу сказав їм, що його син навмисне в'їхав у стіну.

"Вирішили поки що нічого не робити, щоб захистити спорт і врятувати його від величезного скандалу. Згідно з правилами, за таких обставин нам, ймовірно, довелося б скасувати гонку в Сінгапурі", – розповів Екклстоун.

Бізнесмен та колишній генеральний директор Формули-1 підкреслив, що тоді б чемпіоном світу у 2008 році не став Льїюс Хемілтон. Володарем титулу став би Феліпе Масса з "Феррарі".

До слова. "Феррарі" не може здобути чемпіонство після скандалу у 2008 році. Останній титул італійської команди здобув Кіммі Ряйкконен у 2007 році.

Яка зараз ситуація у Формулі-1?