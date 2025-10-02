Колишній гравець Динамо Артем Кравець атакував клуб гучними скандальними заявами. "Біло-сині" були звинувачені у корупції та поганій роботі скаутів.

У вересні розгорівся гучний скандал навколо колишнього гравця Динамо Артема Кравця, який звинуватив клуб у корупції. Самі кияни відреагували на його слова, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.

До теми Пропонували величезні гроші: ексфутболіст Динамо звинуватив клуб у корупції

Як Динамо відповіло Кравцю?

Артем попрацював у клубі в академії та скаутинговому відділі, а потім був ще й радником президента Динамо Ігоря Суркіса. Після відходу з команди Кравець дав гучне інтерв'ю журналісту Ігорю Бурбасу.

У ньому колишній нападник звинуватив клуб у корупції в академії. За його інформацією, в школу Динамо дітей приймають за хабарі. Слова Артема прокоментував генеральний директор "біло-синіх" Дмитро Бріф.

Більша частина його інтерв’ю була пов’язана з неперевіреними домислами. При кожній згадці він постійно додає фрази "я чув", "мені казали", "хтось там бачив". Якщо ти відповідаєш за цей напрям, знайди механізм перевірки і перевір. Чи прийди, попроси допомоги. Те, що наговорив Артем, більше схоже на коментарі в соцмережах, в яких хтось каже: "Мого брата кум хотів влаштувати дитину, але в нього попросили гроші",

– зазначає Дмитро.

На Кравця подадуть до суду?

Динамо розірвало контракт із Кравцем наприкінці серпня цього року. Нападник залишив клуб разом із ще одним ексфутболістом киян Євгеном Хачеріді.

Обидва працювали у відділі скаутингу та займалися пошуком нових футболістів. Гендиректор Динамо стверджує, що клуб не мав на меті влаштовувати скандал та планував розійтися із Кравцем мирно.

"Коли у нас закінчився з ним контракт, то клуб не дав жодного коментаря, чому він не продовжує працювати, чи причин звільнення. Ми не любимо виносити сміття назагал. Він був частиною клубу і ми продовжували його підтримувати навіть після його відходу з Динамо. У своєму ж інтерв’ю Артем зізнався, що коли він прийшов, то не знав з чого починати. І саме через відсутність в нього знань і компетентності клуб робив все можливе, щоб його навчати і щоб він розвивався", – каже гендиректор.

Насправді це ж клуб оплачував його навчання і відрядження за програмою підготовки управлінців, яку проводила Європейська клубна асоціація. І Динамо його відрядило на стажування в Аякс, Андерлехт, Брюгге. Клуб це робив з вірою в те, що він зможе себе реалізувати як менеджер. Перші місяці він дійсно намагався вчитися, хотів зрозуміти, як це працює, як це може бути ефективніше. Але через якийсь час його ентузіазм по академії згас,

– зізнається Бріф.

Читайте також Динамо та Шахтар в Лізі конференцій: календар матчів та турнірна таблиця

Генеральний директор киян зазначив, що Кравець не повернувся в Україну із відрядження, коли ще був працівником Динамо. Бріф не виключає, що справа може дійти до суду.

"Востаннє Артем виїхав у закордонне відрядження на стажування і просто не повернувся. Він же давав інтерв’ю не з України. На запитання в телефонній розмові, коли він повернеться до Києва, відповів: "Я не повернусь. Хочете, буду працювати дистанційно". Побачимо, повернеться чи ні. Але ми теж не будемо тримати людину на аутсорсі, яка не виконує завдань, які перед нею ставляться. Тому клуб вирішив не продовжувати співпрацю", – повідомив Дмитро.

Але я особисто був шокований тим брудом, який Артем безпідставно вилив на клуб своїми недолугими натяками. Щиро не розумію його мотивації. Жодних фактів, що комусь іншому пропонували хабар. Жодних фактів, що когось влаштували за хабар. Якщо ці факти підтвердяться, то, звісно, будуть кадрові рішення. Але якщо ні, то навіщо це питання підіймати. Гучних звинувачень я не хочу терпіти. Якщо вони продовжаться, я не виключаю, що ми можемо і до суду звернутися за спростуванням,

– резюмував гендиректор Динамо.

Нагадаємо, що Артем виступав за Динамо у чотири різні періоди: у 2007-2013, 2014-2016, 2017-2018 та у 2020 роках. За цей час він награв 144 матчів за киян, оформивши 43 голи.

Разом із "біло-синіми" Кравець п'ять разів вигравав УПЛ та тричі ставав тріумфатором Кубка України. Крім того, Артем провів 23 гри за збірну України, забивши у її футболці 7 голів.

Скандал з трансферами Динамо