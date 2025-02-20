Росіяни заманюють грошима: зірковий Кріштіану Роналду може зіграти у Москві

Кріштіану Роналду має одну із найкращих репутацій серед топових спортсменів світу. Він займається благодійністю, розвиває свій рідний край та водночас продовжує тішити уболівальників своєю грою. Однак одне рішення Аль-Насра може підпсувати майже ідеальну репутацію зіркового форварда.

Дружба між Саудівською Аравією та Росією може зіграти не на руку Кріштіану Роналду. Російська федерація футболу запросила саудівський Аль-Наср, за який із січня 2023-го року виступає португалець, на турнір із назвою "Кубок Братерства", повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У Москві чекають Аль-Наср на чолі із Роналду

Змагання відбудуться на території ворожої країни – у Москві.

Цікаво, що Аль-Наср не став навідріз відрікатись від цієї пропозиції, а взяв час на її роздуми. Торік на турнірі виступав сербський Партизан, який добре відомий своєю любов'ю до "руського міра". Цього разу росіяни вирішили ще більше випендритись та запросити не лише Аль-Наср на чолі із їх головною зіркою, а й бразильський Сантос із Неймаром.

У російському футболі впевнені, що можуть запросити будь-який гранд навіть збірну Бразилії. Гроші для них вирішують усе.

Слід відзначити, що така ідея запрошення Аль-Насра на турнір з'явилась після того, як гравець саудівського клубу Алі Лаямі приїхав на матч азійської Ліги чемпіонів у світшоті футбольного клубу Дінамо Москва.

Нагадаємо. Наприкінці січня з'явилось відео, у якому Роналду подарував свою іменну футболку з автографом російському бійцю UFC Шару Буллету. Цей момент вже заплямував репутацію Кріштіану в очах багатьох фанів, зокрема із України.

Наразі Аль-Наср сконцентрований на чемпіонату та Лізі чемпіонів АФК. Вже 21 лютого клуб Роналду зіграє вдома проти Аль-Іттіфака. Початок зустрічі о 19:00 за Києвом. Перед цим поєдинком Кріштіану вже наколотив 24 голи та віддав 4 асисти у 27-ми проведених матчах.