Клуб з Молдови запросив Роналду в команду та запропонував "велике" майбутнє

Аль-Наср веде перемовини з Кріштіану Роналду щодо продовження контракту. Однак зірокивий португалець не поспішає підписувати нову угоду з саудитами.

Контракт 39-річного форварда з Аль-Насром закінчується влітку 2025 році, тому він може вести перемовини з іншими командами. Такою опцією намагався скористатись молдавський клуб.

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Цікава угода для Роналду

Клуб з вищого дивізіону чемпіонату Молдови Дачія Буюкань у своєму фейсбуці запропонував Кріштіану Роналду підписати з ними контракт, повідомляє 24 канал.

Пресслужба молдовського колективу зазначила, що Роналду ще не пролонгував контракт з Аль-Насром. Таким чином він вільний для нових пропозиції вже цієї зими.

Ми, в Дачія Буюкань, вважаємо, що найкращим рішенням для продовження його ігрової кар'єри є наш клуб, з кількох причин. По-перше, йому не доведеться звикати до інших кольорів, ми все ще граємо в жовто-блакитних, по-друге, ми обіцяємо йому місце в адміністрації клубу в якості міжнародного бренд-амбасадора академії та або тренера дитячих груп (потрібно ж з чогось починати свою кар'єру, перш ніж тренувати МанЮнайтед або Реал). Кріштіану, ми чекаємо на тебе (і наш комплект тобі пасує),

– йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що Кріштіану Роналду 39 років продовжує демонструвати високий рівень гри та встановлювати рекорди. Та навряд чи зірковий португалець погодиться на таку "грандіозну" пропозицію.

У поточному сезоні Кріштіану Роналду зіграв у футболці Аль-Насра в 19 матчах у всіх турнірах. На рахунку легендарного португальця 16 голів та 3 результативні передачі.